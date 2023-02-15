Глава Минобороны Украины: Зеленский попросил остаться меня на посту
Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг слухи о своей отставке. По его словам, Владимир Зеленский лично просил его остаться на своем посту.
«Да, это было решение моего президента», - сказал Резников в интервью агентству Reuters.
Министр также заявил, что он не сомневается в том, что Киев все-таки получит истребители. Резников добавил, что главы оборонных ведомств обсуждали поставку истребителей на прошедшей встрече в Брюсселе, и страны обсуждали "какая модель больше подойдет Украине". Киев, по словам министра, выбрал бы американские F-16.
Однако на той же встрече Польша отказалась делиться истребителями с Украиной. Глава Минобороны Мариуш Блащак признался, что в авиапарке страны слишком мало современных истребителей, чтобы делиться ими с Украиной.
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