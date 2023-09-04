Глава Минобороны Украины оценил один день боев в 100 млн долларов

По его словам, поставки от волонтеров, которые начались 24 февраля 2022 года, составляют всего лишь 3% от всего, что попало в зону конфликта.

«День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают... Вот просто вдумайтесь», - указал украинский министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку главу Минобороны страны Алексея Резникова, и предложил на этот пост кандидатуру главы фонда госимущества Рустема Умерова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

