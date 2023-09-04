Глава Минобороны Украины оценил один день боев в 100 млн долларов
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Укринформ заявил, что один день боёв обходится стране в 100 млн долларов.
По его словам, поставки от волонтеров, которые начались 24 февраля 2022 года, составляют всего лишь 3% от всего, что попало в зону конфликта.
«День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают... Вот просто вдумайтесь», - указал украинский министр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку главу Минобороны страны Алексея Резникова, и предложил на этот пост кандидатуру главы фонда госимущества Рустема Умерова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru