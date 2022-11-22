Глава Минобороны Китая назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

«Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — цитирует Вэй Фэнхэ ТАСС.

Ранее Пекин призвал США не нарушать территориальную целостность Китая по ситуации вокруг Тайваня, напоминает RT.

Между тем президент Тайваня Цай Инвэнь предупредила, что в самое ближайшее время может произойти вторжение КНР на Тайвань, отмечает телеканал «360».

