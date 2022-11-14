Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является «сердцевиной коренных интересов Китая», сообщает пресс-служба китайского МИД.
На встрече с президентом США Джо Байденом он отметил, что это та самая красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона.
«Тайваньский вопрос - сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», - подчеркнул Си Цзиньпин.
Ранее Центральное телевидение Китая заявило, что двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии продолжалась более трёх часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Джо Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем
- В Рыбинске отменили традиционное шествие Дедов Морозов
- Джиму Керри запретили въезд в Россию
- В Севастополе нашли мертвого питомца дельфинария
- В России выросли запасы ресурсов животного мира
- ЕС ввёл санкции против восьми россиян за «распространение химоружия»
- Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в России
- Пойманным на употреблении наркотиков гражданам ограничили возможность служить по контракту
- Глава Курской области заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом
- Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru