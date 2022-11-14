Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является «сердцевиной коренных интересов Китая», сообщает пресс-служба китайского МИД.

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На встрече с президентом США Джо Байденом он отметил, что это та самая красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Тайваньский вопрос - сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Центральное телевидение Китая заявило, что двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии продолжалась более трёх часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАКитайТайваньДжо БайденСи Цзиньпин
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