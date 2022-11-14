Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США

На встрече с президентом США Джо Байденом он отметил, что это та самая красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Тайваньский вопрос - сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Центральное телевидение Китая заявило, что двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии продолжалась более трёх часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

