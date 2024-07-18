Глава Минобороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине

4 млрд евро, заложенных в проекте бюджета Германии на 2025 год на военную помощь Украине недостаточно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

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По словам министра, Берлин вскоре смоет рассчитывать на доходы с замороженных активов России – «возможно, уже к концу года.

Ранее правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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