Глава Минобороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине
18 июля 202401:32
4 млрд евро, заложенных в проекте бюджета Германии на 2025 год на военную помощь Украине недостаточно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
По словам министра, Берлин вскоре смоет рассчитывать на доходы с замороженных активов России – «возможно, уже к концу года.
Ранее правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине
- Лавров поставил на место постпреда США при ООН
- Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине
- Сильные взрывы раздались в Киеве
- Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине
- Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
- Лавров заявил, что спецслужбы России и США обсуждают возможный обмен Гершковича
- В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
- Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля
- Пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 «квадратах» потушили
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru