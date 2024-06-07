НАТО потребовало от ФРГ нарастить численность военных

Об увеличении численного состава армий стран НАТО договорились в 2023 году представители государств, входящих в объединения «Большая семерка» и Североатлантический альянс, на случай военного конфликта с Россией.

В настоящее время, бундесверу необходимо дополнительно 75 тысяч солдат. На этом фоне в ФРГ заговорили о возвращение воинской повинности.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ должна подготовиться к войне с Россией к 2029 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

