Глава МИД Великобритании объяснил атаки беспилотников на Москву правом Украины на защиту
Украина имеет законное право защищаться за пределами своих границ для ослабления своего противника — России. Об этом заявил МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву утром 30 мая, сообщил телеканал Sky News.
По его словам, частью самообороны Киева становятся «законные военные цели» за рубежом. Вместе с тем дипломат заявил, что не намерен строить предположения о характере атаки.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru