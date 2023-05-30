Глава МИД Великобритании объяснил атаки беспилотников на Москву правом Украины на защиту

По его словам, частью самообороны Киева становятся «законные военные цели» за рубежом. Вместе с тем дипломат заявил, что не намерен строить предположения о характере атаки.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

