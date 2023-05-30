Глава МИД Великобритании объяснил атаки беспилотников на Москву правом Украины на защиту

Украина имеет законное право защищаться за пределами своих границ для ослабления своего противника — России. Об этом заявил МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву утром 30 мая, сообщил телеканал Sky News.

Так и не научились: Авиаэксперт усомнился в возможностях идентификации дронов

По его словам, частью самообороны Киева становятся «законные военные цели» за рубежом. Вместе с тем дипломат заявил, что не намерен строить предположения о характере атаки.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиРоссияУкраинаВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры