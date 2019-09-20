Глава МИД Украины заявил об идеологической деградации антироссийских санкций
Санкции против России деградируют, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде». По его мнению, об этом говорят шаги Запада навстречу РФ.
Министр отметил, что санкции являются целостным механизмом, и такие шаги, как возврат России в ПАСЕ, разговоры о приглашении её на саммит G7, тоже оказывают влияние на санкции.
«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — всё это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Всё это — деградация санкций», — заявил Пристайко.
Разговоры о том, что санкции будут продлеваться каждые полгода также не внушают уверенности в действии санкционного механизма украинской стороне. Идеологически санкции начинают разваливаться, убеждён глава МИД Украины.
Ранее Вадим Пристайко уже выказывал опасения насчёт действия санкционного режима. Как писала НСН, он признал тяжесть антироссийских санкций для Москвы и отметил, что Западу всё труднее соблюдать ограничительные меры.
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