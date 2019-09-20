Глава МИД Украины заявил об идеологической деградации антироссийских санкций

Санкции против России деградируют, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде». По его мнению, об этом говорят шаги Запада навстречу РФ.

Министр отметил, что санкции являются целостным механизмом, и такие шаги, как возврат России в ПАСЕ, разговоры о приглашении её на саммит G7, тоже оказывают влияние на санкции.