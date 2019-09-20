Пошли на попятную. Киев допустил закупку российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель не исключает, что Киев решится импортировать некоторый объема газа из Российской Федерации. При этом, по его словам, закупки могут быть организованы не только у «Газпрома».
Как отмечает «Свободная пресса», такую возможность Оржель поставил в зависимость от исключения политической составляющей при переходе на чисто экономические отношения. По словам украинского министра, конкретный объём закупок российского голубого топлива должен обсуждаться «на конкретных основаниях».
Накануне в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по транзиту газа между представителями России, Украины и Евросоюза.
На повестке стоял вопрос продолжения транзита российского газа без заключения двустороннего соглашения при условии имплементации Киевом европейского законодательства до 1 января 2020 года.
Украина ноябре 2015 года прекратила напрямую закупать газ у России, закачивая для отопительного сезона в хранилища топливо, приобретённое по реверсу в европейских странах.
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