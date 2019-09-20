Пошли на попятную. Киев допустил закупку российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель не исключает, что Киев решится импортировать некоторый объема газа из Российской Федерации. При этом, по его словам, закупки могут быть организованы не только у «Газпрома».

Как отмечает «Свободная пресса», такую возможность Оржель поставил в зависимость от исключения политической составляющей при переходе на чисто экономические отношения. По словам украинского министра, конкретный объём закупок российского голубого топлива должен обсуждаться «на конкретных основаниях».