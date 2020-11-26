Глава МИД Ирака сообщил об активизации ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) активизировала свою деятельность в Ираке. Об этом сообщил глава МИД страны Фуад Хусейн в интервью РИА Новости.

Он отметил, что деятельность террористов стала заметней, чем несколько месяцев назад. По его сведениям, группировка находится в определенных районах провинций Анбар, Киркук и Дияла и в некоторых районах провинции Найнава.