Глава МИД Ирака сообщил об активизации ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) активизировала свою деятельность в Ираке. Об этом сообщил глава МИД страны Фуад Хусейн в интервью РИА Новости.

Он отметил, что деятельность террористов стала заметней, чем несколько месяцев назад. По его сведениям, группировка находится в определенных районах провинций Анбар, Киркук и Дияла и в некоторых районах провинции Найнава.

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Хусейн также сообщил, что сейчас под стражей находятся члены ИГ с различным гражданством. Ирак поддерживает связь с Западной Европой по поводу этих граждан.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире НСН призвал НАТО уйти из Афганистана. Так он прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который считает, что если союзники слишком рано уйдут из страны, запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ) может попытаться укрепить свои позиции в регионе после поражения в Сирии и Ираке.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Исламское ГосударствоИрак
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