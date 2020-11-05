Греческая полиция арестовала одного из главарей ИГИЛ

Один из главарей запрещённой в России террористической организации ИГИЛ арестован полицией Греции. Об этом сообщает греческое издание «Вима».

По данным издания, полиция по международному запросу арестовала 27-летнего выходца из Таджикистана в Триполи на полуострове Пелопонесс. Отмечается, что задержанный — один из ведущих членов группировки, несколько лет назад Греция предоставила ему убежище.

Согласно данным ордера на розыск, боевик — один из самых активных членов «Исламского государства» (запрещена в РФ). В 2016 году он попал в Сирию через территорию Турции, присоединился к группировке и после обучения участвовал в военных действиях в Сирии и Ираке.

