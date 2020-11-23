Глава МИД Макей предупредил о «хаосе и анархии», грозящими Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что революция в стране грозит «хаосом и анархией». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, это погубит государство и общество. Министр подчеркнул, что он приветствует перемены в стране, но не через революцию, «уличное давлении, шантаж, угрозы».

Лукашенко перестал лицемерить. Политолог об отказе Минска обсуждать с ЕС права человека

Ранее Макей заявил, что белорусские власти включат в санкционные списки лидеров Евросоюза и ряд европейских стран, сообщает РИА ФАН.

Во время традиционной воскресной акции протеста в Белоруссии 22 ноября было задержано более 300 человек. Большинство задержанных в Минске.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Скриншот: t.me/bbbreaking
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры