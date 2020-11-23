Глава МИД Макей предупредил о «хаосе и анархии», грозящими Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что революция в стране грозит «хаосом и анархией». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, это погубит государство и общество. Министр подчеркнул, что он приветствует перемены в стране, но не через революцию, «уличное давлении, шантаж, угрозы».