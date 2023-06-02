Премьер Люксембурга показал неприличный жест Зеленскому

Украинский лидер подошел к президенту Сербии. Тот стоял рядом с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Разговор с Зеленским был недолгим. Беттель неприличным жестом дал понять, что не настроен продолжать беседу.

Обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс заявил, что провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций Зеленского на международной арене, сообщает «Радиоточка НСН».

