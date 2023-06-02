Премьер Люксембурга показал неприличный жест Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию, попытавшись переговорить с главой Сербии Александром Вучичем. Видео опубликовано в Telegram-каналах.
Украинский лидер подошел к президенту Сербии. Тот стоял рядом с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
Разговор с Зеленским был недолгим. Беттель неприличным жестом дал понять, что не настроен продолжать беседу.
Обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс заявил, что провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций Зеленского на международной арене, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru