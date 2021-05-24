Глава ЕК призвала ввести ограничительные меры из-за задержания самолета в Минске
К лицам, ответственным за инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, необходимо применить санкции, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она призвала к немедленному освобождению журналиста Романа Протасевича. «Возмутительное и незаконное поведение режима в Белоруссии будет иметь последствия. К лицам, ответственным за угон самолета Ryanair, должны быть применены санкции. Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден», - написала глава ЕК.
Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Глава МИД Латвии: Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто
- В Боливии при опрокидывании микроавтобуса в ущелье погибли пять человек
- Авиалайнер вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
- Глава ЕК призвала ввести ограничительные меры из-за задержания самолета в Минске
- Кевин Спейси впервые после скандала о домогательствах получил роль
- В ЕС выразили обеспокоенность инцидентом с самолетом Ryanair в Минске
- Завершение «Северного потока-2» названо «самой страшной» санкцией против США
- СМИ: В Японии обнародовали рассекреченные документы о мирном договоре с СССР
- Тихановская призывает исключить Белоруссию из ICAO после инцидента с Протасевичем
- Президент Литвы потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru