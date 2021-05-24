Глава ЕК призвала ввести ограничительные меры из-за задержания самолета в Минске

Она призвала к немедленному освобождению журналиста Романа Протасевича. «Возмутительное и незаконное поведение режима в Белоруссии будет иметь последствия. К лицам, ответственным за угон самолета Ryanair, должны быть применены санкции. Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден», - написала глава ЕК.

Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, после которой был задержан основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

