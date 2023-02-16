Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с официальным визитом в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Издание отмечает, что это первый визит израильского высокопоставленного чиновника с начала специальной военной операции.
Как сообщается, в ходе визита Коэн встретится также встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также с представителями еврейской диаспоры.
Ранее польский профессор Анджей Шептицкий назвал вероятным превращение Украины в «восточноевропейский Израиль». Этот сценарий может повлечь за собой раздел Украины, после которого восточная часть станет частью России, а западная будет находиться в состоянии постоянной боевой готовности.
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