Джоан Роулинг выпустит еще две книги по вселенной Гарри Поттера

Книги выйдут 23 февраля 2027 года. Это будут карманные путеводители о профессоре Минерве Макгонагалл и близнецах Фреде и Джордже Уизли. В каждом издании будут собраны сведения о персонажах, интересные факты, отсылки и иллюстрации.

Новинки дополнят ранее вышедшие путеводители, посвящённые Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер и другим героям.

«Эти мини-путеводители полны интересных деталей, которые можно увидеть и заметить, не раскрывая никаких сюрпризов, которые могли бы испортить удовольствие от чтения», - говорится в анонсе.

Ранее 14% участников опроса «Литрес» заявили, что хотели бы познакомиться с циклом о Гарри Поттере на языке оригинала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

