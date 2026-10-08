Джоан Роулинг выпустит еще две книги по вселенной Гарри Поттера
Автор историй о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг намерена выпустить еще две книги по вселенной своего героя. Об этом сообщило издательство Bloomsbury.
Книги выйдут 23 февраля 2027 года. Это будут карманные путеводители о профессоре Минерве Макгонагалл и близнецах Фреде и Джордже Уизли. В каждом издании будут собраны сведения о персонажах, интересные факты, отсылки и иллюстрации.
Новинки дополнят ранее вышедшие путеводители, посвящённые Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер и другим героям.
«Эти мини-путеводители полны интересных деталей, которые можно увидеть и заметить, не раскрывая никаких сюрпризов, которые могли бы испортить удовольствие от чтения», - говорится в анонсе.
Ранее 14% участников опроса «Литрес» заявили, что хотели бы познакомиться с циклом о Гарри Поттере на языке оригинала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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