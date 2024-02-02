Глава МИД Франции подтвердил гибель двух французов на Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в своих соцсетях подтвердил гибель на Украине двух французских граждан.

В Германии заявили о 24 подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцах

По его словам, это были «гуманитарные работники».

«Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за приверженность украинцам. Трое ранены», - написал министр.

Ранее в МИД Франции заявили, что наемников из числа граждан страны нет «ни на Украине, ни где бы то ни было ещё», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ирина Калашникова/РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры