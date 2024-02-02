Глава МИД Франции подтвердил гибель двух французов на Украине
2 февраля 202413:15
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в своих соцсетях подтвердил гибель на Украине двух французских граждан.
По его словам, это были «гуманитарные работники».
«Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за приверженность украинцам. Трое ранены», - написал министр.
Ранее в МИД Франции заявили, что наемников из числа граждан страны нет «ни на Украине, ни где бы то ни было ещё», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru