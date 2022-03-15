Великобритания ввела санкции против руководства ряда компаний РФ

Великобритания ввела очередные санкции в отношении руководства нескольких российских компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

В их числе, в частности, гендиректор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин и президента Российского союза промышленников и предприниматель Александр Шохин.

Санкции предусматривают замораживание активов данных лиц в стране. Также в «черный список» была внесена экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

Ранее во вторник Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций внес в «черный список» 15 российских граждан и 9 юридических лиц.