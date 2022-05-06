Глава МЭА заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом

Рано или поздно Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть, поэтому России необходимо перестроить логистику и правильно инвестировать существующие доходы от продажи ресурса, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через девять месяцев, сообщил в интервью газете «Мессаджеро» еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.