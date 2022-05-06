Глава МЭА заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что санкции против РФ и ответные меры будут иметь большие последствия для энергетического рынка.

Бироль также отметил, что мир впервые переживает глобальный кризис в энергетике. На брифинге в Вене он напомнил, что в 1970-х мир уже переживал нефтяной кризис, который привел к инфляции и другим негативным последствиям для экономики. По его словам, нельзя забывать, что Россия является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире, передает ТАСС.

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Рано или поздно Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть, поэтому России необходимо перестроить логистику и правильно инвестировать существующие доходы от продажи ресурса, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через девять месяцев, сообщил в интервью газете «Мессаджеро» еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КризисЭнергетика
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