Глава МАГАТЭ заявил о втором за пять дней отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная электростанция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего энергоснабжения и сейчас полагается на дизельные генераторы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Слова гендиректора МАГАТЭ приводит ТАСС. Как отметил Гросси, очередное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность и свидетельствует о необходимости создания защитной зоны вокруг электростанции.

Накануне Рафаэль Гросси встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, напоминает RT. В ходе беседы российский лидер указал на излишнюю политизацию атомной деятельности и заявил о поддержке РФ равного доступа всех стран к мирному атому.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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