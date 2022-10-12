Глава МАГАТЭ заявил о втором за пять дней отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего энергоснабжения и сейчас полагается на дизельные генераторы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Слова гендиректора МАГАТЭ приводит ТАСС. Как отметил Гросси, очередное отключение ЗАЭС от электроснабжения вызывает обеспокоенность и свидетельствует о необходимости создания защитной зоны вокруг электростанции.
Накануне Рафаэль Гросси встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, напоминает RT. В ходе беседы российский лидер указал на излишнюю политизацию атомной деятельности и заявил о поддержке РФ равного доступа всех стран к мирному атому.
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