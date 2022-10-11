Рогов: Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме

Запорожская атомная электростанция для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Ранее стало известно, что украинские войска перебили питающую ЛЭП, идущую с подконтрольной им территории, и ЗАЭС полностью отключилась от энергосистемы Украины. Как позже сообщили в «Росэнергоатоме», электроснабжение АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП.

«Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством», - цитирует Рогова РИА Новости.

При этом в соцсетях чиновник отметил, что говорить о перезапуске энергоблоков ЗАЭС пока рано, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
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