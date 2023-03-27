Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским во время посещения Днепровской ГЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своих соцсетях заявил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По его словам, это произошло во время его визита на Днепровскую ГЭС, где украинский лидер показал ему «недавний ущерб, нанесённый плотине».

«Днепровская ГЭС является важной частью системы, поддерживающей ядерную безопасность Запорожской АЭС», - написал Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подчеркивает острую необходимость создания там зоны безопасности, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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