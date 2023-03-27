Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским во время посещения Днепровской ГЭС

По его словам, это произошло во время его визита на Днепровскую ГЭС, где украинский лидер показал ему «недавний ущерб, нанесённый плотине».

«Днепровская ГЭС является важной частью системы, поддерживающей ядерную безопасность Запорожской АЭС», - написал Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подчеркивает острую необходимость создания там зоны безопасности, пишут «Известия».

