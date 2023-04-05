Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с представителями российских ведомств в Калининграде
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о встрече с представителями ведомств России в Калининграде. Об этом он заявил в своем Twitter.
По словам Гросси, он по-прежнему наращивает усилия по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что его недавнее посещение ЗАЭС подчеркнуло настоятельную потребность достижения этой цели, которая будет отвечать интересам всех сторон.
Ранее Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru