Политолог заявила об утрате политического влияния США

В своей колонке для иранской газеты Kayhan эксперт указала, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в однополярном мире, которую США взяли на себя после холодной войны. Американские позиции в международных делах были ослаблены, отмечает РЕН ТВ.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России», — подчеркнула Акун, добавив, что западные силы доказали свою неспособность что-либо предпринять.

Политолог считает, что заявления Соединенных Штатов о нежелании открытой конфронтации с Россией — попытка скрыть их реальное положение, пишет Газета.ру.

