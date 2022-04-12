Политолог заявила об утрате политического влияния США
США отказались помочь Украине в противостоянии с Россией из-за утраты своего политического влияния. Таким мнением поделилась политолог Сэмане Акун.
В своей колонке для иранской газеты Kayhan эксперт указала, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в однополярном мире, которую США взяли на себя после холодной войны. Американские позиции в международных делах были ослаблены, отмечает РЕН ТВ.
«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России», — подчеркнула Акун, добавив, что западные силы доказали свою неспособность что-либо предпринять.
Политолог считает, что заявления Соединенных Штатов о нежелании открытой конфронтации с Россией — попытка скрыть их реальное положение, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Лукашенко прибыл с визитом в Россию
- Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет
- В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути
- В Германии заявили о бесполезности санкций против России
- Политолог заявила об утрате политического влияния США
- Япония ввела санкции против Сбербанка, «Альфа-банка» и депутатов Госдумы
- В Гознаке допустили изменение сроков выпуска новой банкноты в 100 рублей
- Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира
- Посол РФ в Великобритании: отношения между Москвой и Лондоном «сильно сузились»
- США и Индия начнут обмен данными по космосу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru