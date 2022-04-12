Политолог заявила об утрате политического влияния США

США отказались помочь Украине в противостоянии с Россией из-за утраты своего политического влияния. Таким мнением поделилась политолог Сэмане Акун.

США призывают все страны не покупать оружие у России

В своей колонке для иранской газеты Kayhan эксперт указала, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в однополярном мире, которую США взяли на себя после холодной войны. Американские позиции в международных делах были ослаблены, отмечает РЕН ТВ.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России», — подчеркнула Акун, добавив, что западные силы доказали свою неспособность что-либо предпринять.

Политолог считает, что заявления Соединенных Штатов о нежелании открытой конфронтации с Россией — попытка скрыть их реальное положение, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры