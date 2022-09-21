Глава КНР призвал армию подготовиться к военным действиям
Народно-освободительной армии Китая поручено сфокусироваться на подготовке к войнам. Такое распоряжение дал председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин. Выступая на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине, он также поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, лидер КНР напомнил о том, что за последние годы армия страны претерпела значительные изменения, получив новую систему, структуру и военное обмундирование. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач.
Распоряжение Си Цзиньпина прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Как напоминает РИА Новости, утром 21 сентября представительство Восточной зоны боевого командования армии Китая заявило, что китайские подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС ССША и Канады в Тайваньском проливе. Военные подчеркнули, что готовы противостоять всем угрозам, будут защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оказать необходимую военную поддержку Тайваню, если китайские власти решат напасть на остров.
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