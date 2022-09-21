Глава КНР призвал армию подготовиться к военным действиям

Народно-освободительной армии Китая поручено сфокусироваться на подготовке к войнам. Такое распоряжение дал председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин. Выступая на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине, он также поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, лидер КНР напомнил о том, что за последние годы армия страны претерпела значительные изменения, получив новую систему, структуру и военное обмундирование. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач.