«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы ещё и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», — цитирует Алиханова Ura.ru.

Ранее Джеффри Ли Харригян заявил, что план США предусматривает уничтожение ПВО Калининграда. Детали плана он не уточнил, пишет «Свободная пресса». В эфире НСН член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский заявил, что и России есть чем ответить на агрессию противника в Калининградской области.

