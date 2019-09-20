Мало не покажется. В России ответили на план США по атаке Калининграда
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал НСН, как Россия будет отвечать на агрессию противника в Калининграде.
Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) в Калининграде. Он отметил, что в Вашингтоне готовы «очень своевременно» ответить на проявления «российской агрессии» в Европе. По его словам, в такой ситуации будет проведено наступление со всех сторон, в том числе с воздуха, земли, моря и космоса. Однако более никаких подробностей он не раскрыл.
Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский заявил в эфире НСН, что России есть чем ответить на агрессию противника в Калининградской области.
«Не следует думать, что в случае агрессии противника против Калининградской области будет отбиваться только войсковая группировка, которая базируется в Калининградской области. Это можно только в бреду американских стратегов представить. Действовать будут все вооруженные силы РФ в этом случае, и мало не покажется. То, что американцы отрабатывали переброску стратегических бомбардировщиков на авиабазу в Великобритании, и эти бомбардировщики совершали полеты в направлении Калининградской области, отрабатывая пуски крылатых ракет, — у нас есть возможности отражать нападения как самих крылатых ракет, так и стереть, как раньше говори с лица земли, ну скажем, с лица неба стратегические бомбардировщики США», — сказал Виктор Мураховский.
Ранее с планами на «быстрое взятие Калининграда» в эфире НСН поспорил капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Оценивая шанс на прорыв американскими силами отечественной обороны, он заявил, что противнику придется напрячься.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин появился на учениях «Центр-2019»
- Генпрокуратура просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
- «Это был ад». В Турции на детей из России вылили горящее масло
- Законопроект о горячем питании в школе внесли в Госдуму
- Разведчик США пожаловался на Трампа из-за Зеленского