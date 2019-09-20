Мало не покажется. В России ответили на план США по атаке Калининграда

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) в Калининграде. Он отметил, что в Вашингтоне готовы «очень своевременно» ответить на проявления «российской агрессии» в Европе. По его словам, в такой ситуации будет проведено наступление со всех сторон, в том числе с воздуха, земли, моря и космоса. Однако более никаких подробностей он не раскрыл.

Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский заявил в эфире НСН, что России есть чем ответить на агрессию противника в Калининградской области.