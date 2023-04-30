Глава индийского банка назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом»
30 апреля 202311:12
Генеральный директор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с критикой доллара США, сообщает РИА Новости.
Банкир назвал американскую валюту «крупнейшим финансовым террористом в мире». Он отметил, что США в любой момент могут заблокировать долларовые счета.
Котак обратил внимание, что многие страны ищут альтернативную доллару резервную валюту.
Аргентина отказалась от доллара при оплате поставленных из Китая товаров. Мера направлена на сокращение резервов страны в американской валюте, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru