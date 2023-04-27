Россия отказалась от расчетов в долларах

По его словам, они возникают сейчас лишь эпизодически.

«Я бы cказал, что их нет», — отметил Моисеев.

Он также добавил, что расчеты в паре рубль-евро уже также сходят на нет.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия перешла на расчеты в национальных валютах из-за «опасности» доллара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



