Россия отказалась от расчетов в долларах
В настоящее время трансграничных денежных переводов в паре рубль-доллар практически не проводится. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», сообщает «МК».
По его словам, они возникают сейчас лишь эпизодически.
«Я бы cказал, что их нет», — отметил Моисеев.
Он также добавил, что расчеты в паре рубль-евро уже также сходят на нет.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия перешла на расчеты в национальных валютах из-за «опасности» доллара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru