Россия отказалась от расчетов в долларах

В настоящее время трансграничных денежных переводов в паре рубль-доллар практически не проводится. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», сообщает «МК».

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По его словам, они возникают сейчас лишь эпизодически.

«Я бы cказал, что их нет», — отметил Моисеев.

Он также добавил, что расчеты в паре рубль-евро уже также сходят на нет.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия перешла на расчеты в национальных валютах из-за «опасности» доллара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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