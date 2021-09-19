Глава французского МИД заявил о кризисе в отношениях с США
Сложности в общении Франции и США сильно повлияют на определение новой стратегической концепции НАТО, однако это не повлечет за собой выход Парижа из Атлантического альянса. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом пишут "Известия".
«НАТО инициировало обсуждение, по просьбе президента республики, ее концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», — заявил министр.
Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван. После этого Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии.
Ранее стало известно, что Франция «прозрела» в отношении США.
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