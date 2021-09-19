Пушков: Франции «прозрела» в отношении США
Франция «открыла для себя что-то новое» в отношении США и Австралии.
Это случилось в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счет», — считает сенатор. По его словам, ранее в Европе удивлялись политике бывшего американского президента Дональда Трампа, рассчитывая при этом, что при его преемнике Джо Байдене трансатлантические отношения вернутся в «старые добрые времена».
17 сентября Франция сообщила об отзыве для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
Министерство иностранных дел Франции расценивает решение Австралии как «ударом в спину». Париж рассчитывает получить пояснения от Австралии и США. Вместо этого представители стран демонстрируют сожаление и надежды на урегулирование ситуации.
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