Глава Финляндии Ниинисте предупредил о возможном расколе в ЕС

Грядущий экономический кризис может нарушить единство стран Евросоюза. Об этом президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил в интервью финской газете Maaseudun Tulevaisuus. По его словам, число вызовов, встающих перед ЕС, все время увеличивается.

Глава Финляндии также отметил, что европейцам теперь придется привыкать к ухудшению экономики их стран год от года.