Глава Финляндии Ниинисте предупредил о возможном расколе в ЕС
Грядущий экономический кризис может нарушить единство стран Евросоюза. Об этом президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил в интервью финской газете Maaseudun Tulevaisuus. По его словам, число вызовов, встающих перед ЕС, все время увеличивается.
Глава Финляндии также отметил, что европейцам теперь придется привыкать к ухудшению экономики их стран год от года.
«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет», — подчеркнул Ниинисте.
Сейчас для государств Европы одним из наиболее актуальных вопросов становится обретение самодостаточности в сфере безопасности и обеспечения своих граждан продовольствием, добавил президент Финляндии.
Ранее СМИ сообщали, что газовый кризис в Европе будет развиваться по ужасному сценарию.
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