Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на заражение COVID-19
Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом заявил представитель Мишеля Баренд Лейтс, подчеркнув, что, предположительно, мероприятие состоится 1-2 октября.
При этом, сейчас сданные тесты Шарля Мишеля на коронавирусную инфекцию дали отрицательные результаты.
Отмечается, что во вторник, 22 сентября, глава Евросовета узнал, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на COVID-19.
На саммите ЕС, который должен был пройти 24-25 сентября, главы государств и правительств, как ожидалось, должны были обсудить, в частности, кризис в Белоруссии и ситуацию с Алексеем Навальным.
Напомним, ранее с инициативой о проведении чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии выступил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он обратился с этой идеей к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, Польша переживает за события в соседней стране и намерена поддержать белорусов «в их стремлении к свободе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru