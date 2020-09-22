Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на заражение COVID-19

На саммите ЕС, который должен был пройти 24-25 сентября, главы государств и правительств, как ожидалось, должны были обсудить, в частности, кризис в Белоруссии и ситуацию с Алексеем Навальным.

Напомним, ранее с инициативой о проведении чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии выступил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он обратился с этой идеей к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, Польша переживает за события в соседней стране и намерена поддержать белорусов «в их стремлении к свободе».



