Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на заражение COVID-19

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом заявил представитель Мишеля Баренд Лейтс, подчеркнув, что, предположительно, мероприятие состоится 1-2 октября.

При этом, сейчас сданные тесты Шарля Мишеля на коронавирусную инфекцию дали отрицательные результаты.

Отмечается, что во вторник, 22 сентября, глава Евросовета узнал, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на COVID-19.

Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

На саммите ЕС, который должен был пройти 24-25 сентября, главы государств и правительств, как ожидалось, должны были обсудить, в частности, кризис в Белоруссии и ситуацию с Алексеем Навальным.

Напомним, ранее с инициативой о проведении чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии выступил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он обратился с этой идеей к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, Польша переживает за события в соседней стране и намерена поддержать белорусов «в их стремлении к свободе».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры