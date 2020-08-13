России грозят новые санкции от ЕС из-за протестов в Белоруссии

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки», - сказал он в эфире Polskie Radio и добавил, что белорусы сами справятся с ситуацией в стране, если нейтрализовать российское вмешательство.

Депутат также посетовал, что реакция Евросоюза недостаточно жёсткая из-за попыток сохранить отношения и бизнес с Россией.

«Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии», - добавил Сариуш-Вольский.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак призвал поддержать белорусский народ в ходе протестов, связанных с результатами недавно прошедших выборов.

