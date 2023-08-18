В Госдуме предсказали дальнейшие протесты в США против помощи Украине
Чем негативнее будут складываться для США события в зоне спецоперации, тем быстрее они поймут, что конфликт пора заканчивать, сказал НСН Алексей Чепа.
Сегодня американские конгрессмены протестуют против помощи Украине, поскольку понимают, что этот конфликт очень обременителен для США, количество недовольных со временем будет лишь увеличиваться. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее ряд американских конгрессменов выступил против нового пакета помощи Киеву в размере $24 млрд из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщила газета The Washington Post. Чепа отметил, что Байден прежде всего отстаивает свои интересы, а также интересы политики, которую проводит Демократическая партия.
«Естественно, есть внутренняя борьба, и ряд конгрессменов (прежде всего, республиканцы) понимают, что конфликт для США весьма обременителен, дальнейшее его спонсирование приведет лишь к экономическим потерям США. Поэтому они и протестуют против помощи Киеву. Не сомневаюсь, что таких голосов будет все больше, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в США», — сказал Чепа.
По мнению собеседника НСН, желание завершить конфликт созреет у США тем быстрее, чем хуже для Вашингтона будут развиваться события в зоне спецоперации.
«США придут к осознанию того, что необходимо заканчивать развязанную ими антироссийскую политику в Европе», — предсказал он.
Ранее сообщалось, что полиция Майами передала украинским коллегам оружие, изъятое у преступников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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