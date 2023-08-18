Ранее ряд американских конгрессменов выступил против нового пакета помощи Киеву в размере $24 млрд из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщила газета The Washington Post. Чепа отметил, что Байден прежде всего отстаивает свои интересы, а также интересы политики, которую проводит Демократическая партия.

«Естественно, есть внутренняя борьба, и ряд конгрессменов (прежде всего, республиканцы) понимают, что конфликт для США весьма обременителен, дальнейшее его спонсирование приведет лишь к экономическим потерям США. Поэтому они и протестуют против помощи Киеву. Не сомневаюсь, что таких голосов будет все больше, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в США», — сказал Чепа.

По мнению собеседника НСН, желание завершить конфликт созреет у США тем быстрее, чем хуже для Вашингтона будут развиваться события в зоне спецоперации.

«США придут к осознанию того, что необходимо заканчивать развязанную ими антироссийскую политику в Европе», — предсказал он.

Ранее сообщалось, что полиция Майами передала украинским коллегам оружие, изъятое у преступников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

