Глава Еврокомиссии назвала условие завершения пандемии COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условие завершения пандемии коронавируса. В своём Twitter она написала, что для этого необходимо, чтобы до провакцинировано было 70% населения. Кроме того, она призвала страны ЕС начать вакцинироваться от COVID-19 в один день, а именно 27 декабря.

Напомним, ранее с предложением начать прививочную кампанию в Европе в один день выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.