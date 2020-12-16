Глава Еврокомиссии назвала условие завершения пандемии COVID-19
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условие завершения пандемии коронавируса. В своём Twitter она написала, что для этого необходимо, чтобы до провакцинировано было 70% населения. Кроме того, она призвала страны ЕС начать вакцинироваться от COVID-19 в один день, а именно 27 декабря.
Напомним, ранее с предложением начать прививочную кампанию в Европе в один день выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
А ранее стало известно, что Великобритания первой из стран Европы начала широкую вакцинацию от коронавируса. Первая прививка была сделана 90-летней жительнице Ковентри Маргарет Кинан. Женщина стала первым человеком, привитым в стране вакциной от коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech, сообщает BBC News.
Вторым жителем Королевства, получившим вакцину, стал 80-летний Уильям Шекспир в Ковентри.
Масштабная прививочная кампания стартовала в Великобритании раньше, чем в Соединенных Штатах и Евросоюзе.
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