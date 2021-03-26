Глава ЕК: ЕС находится в начале третьей волны COVID-19
Евросоюз находится в начале третьей волны эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По ее словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, так как инфекция разрастается «во многих странах». Глава ЕК отметила, что за три месяца страны Евросоюза получили 88 млн доз различных вакцин, из них 62 млн доз было введено. По ее данным, два укола от коронавируса получили около 4,1% населения ЕС.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возрастании разрыва в темпах вакцинации населения в разных странах мира.
Гебрейесус назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».
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