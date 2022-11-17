Глава британского Минфина заявил о рецессии в Великобритании
Великобритания, как и другие страны, сейчас находится в рецессии. Об этом заявил министр финансов королевства Джереми Хант в Палате общин британского парламента, представляя налоговую программу нового правительства премьера Риши Сунака, сообщает ТАСС.
Хант отметил, что по итогам 2022 года рост экономики все еще прогнозируется на уровне 4,2%", но затем ВВП упадет на 1,4% в 2023 году.
Инфляция в стране, по его словам, в этом году составит 9,1%.
Министр подчеркнул, что самое большое отрицательное влияние на рост экономики оказывает рост цен на энергоносители, наблюдаемый с марта этого года на фоне противостояния России и Запада из-за конфликта на Украине. Это, по его мнению, стало основной причиной рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.
Ранее британский премьер Риши Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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