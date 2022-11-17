Глава британского Минфина заявил о рецессии в Великобритании

Великобритания, как и другие страны, сейчас находится в рецессии. Об этом заявил министр финансов королевства Джереми Хант в Палате общин британского парламента, представляя налоговую программу нового правительства премьера Риши Сунака, сообщает ТАСС.

Хант отметил, что по итогам 2022 года рост экономики все еще прогнозируется на уровне 4,2%", но затем ВВП упадет на 1,4% в 2023 году.