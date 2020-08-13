В Белоруссии после задержания умер 25-летний протестующий
В белорусском Гомеле умер после задержания 25-летний молодой человек, участвовавший в акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Отмечается, что следователи по региону начали проверку в связи с произошедшим.
Умерший был задержан силовиками 9 августа за участие в несанкционированной акции. Суд вынес ему наказание в виде 10 суток ареста.
После того, как он оказался в заключении, его состояние резко ухудшилось. Молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Отмечается, что при осмотре на теле молодого человек видимых повреждений обнаружено не было.
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