В Белоруссии после задержания умер 25-летний протестующий

В белорусском Гомеле умер после задержания 25-летний молодой человек, участвовавший в акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

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Отмечается, что следователи по региону начали проверку в связи с произошедшим.

Умерший был задержан силовиками 9 августа за участие в несанкционированной акции. Суд вынес ему наказание в виде 10 суток ареста.

После того, как он оказался в заключении, его состояние резко ухудшилось. Молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Отмечается, что при осмотре на теле молодого человек видимых повреждений обнаружено не было.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
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