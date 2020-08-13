В Белоруссии после задержания умер 25-летний протестующий

Отмечается, что следователи по региону начали проверку в связи с произошедшим.

Умерший был задержан силовиками 9 августа за участие в несанкционированной акции. Суд вынес ему наказание в виде 10 суток ареста.

После того, как он оказался в заключении, его состояние резко ухудшилось. Молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Отмечается, что при осмотре на теле молодого человек видимых повреждений обнаружено не было.



