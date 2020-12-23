Глава белорусских католиков Кондрусевич сможет вернуться в страну
Посольство Ватикана в Белоруссии получило уведомление "об отсутствии препятствий" для возвращения в страну главы римско-католической церкви в Белоруссии митрополита Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Римско-католической церкви (РКЦ) в республике.
22 декабря 2020 года госорганы передали в посольство информацию, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич может вернуться на территорию государства. Посольство Ватикана "выразило признательность" властям за удовлетворение просьбы о возвращении митрополита в Белоруссию.
Ранее Папа Римский Франциск просил власти Белоруссии позволить Кондрусевичу вернуться в страну для проведения традиционных рождественских богослужений. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее во вторник заявил, что глава страны Александр Лукашенко "из уважения к Папе" предложил решить вопрос с возвращением митрополита.
Во время протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Кондрусевич встал на сторону митингующих. В конце августа пограничники не впустили митрополита в республику из Польши, его паспорт был признан недействительным. Кондрусевич родился в Белоруссии и является ее гражданином.
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