Глава белорусских католиков Кондрусевич сможет вернуться в страну

22 декабря 2020 года госорганы передали в посольство информацию, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич может вернуться на территорию государства. Посольство Ватикана "выразило признательность" властям за удовлетворение просьбы о возвращении митрополита в Белоруссию.

Ранее Папа Римский Франциск просил власти Белоруссии позволить Кондрусевичу вернуться в страну для проведения традиционных рождественских богослужений. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее во вторник заявил, что глава страны Александр Лукашенко "из уважения к Папе" предложил решить вопрос с возвращением митрополита.

Во время протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Кондрусевич встал на сторону митингующих. В конце августа пограничники не впустили митрополита в республику из Польши, его паспорт был признан недействительным. Кондрусевич родился в Белоруссии и является ее гражданином.

