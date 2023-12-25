Глава Белграда: беспорядки в городе – майданизация
В Белграде нанесенный зданию скупщины ущерб невосполним, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности мэра Александра Шапича.
«Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация"», — заявил он. Как считает глава города, если люди хотят прийти к власти «путем анархии», то они пытаются «уничтожить государство», так как в будущем не смогут защитить людей.
Шапич опубликовал снимки с поврежденной оргтехникой, мебелью, разбитыми окнами, разбросанными камнями и мусором.
Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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