Глава Белграда: беспорядки в городе – майданизация

В Белграде нанесенный зданию скупщины ущерб невосполним, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности мэра Александра Шапича.

Вучич не считает протесты в Белграде революцией

«Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация"», — заявил он. Как считает глава города, если люди хотят прийти к власти «путем анархии», то они пытаются «уничтожить государство», так как в будущем не смогут защитить людей.

Шапич опубликовал снимки с поврежденной оргтехникой, мебелью, разбитыми окнами, разбросанными камнями и мусором.

Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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