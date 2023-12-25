Вучич не считает протесты в Белграде революцией

Глава Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к жителям страны отказался считать протесты около здания администрации Белграда революцией, сообщает «РЕН ТВ».

В Сербии сторонники оппозиции перекрыли центр Белграда

Президент также призвал граждан не беспокоиться. Вучич назвал точную цифру участников протестных акцией – 2 тысячи 490 человек. Отмечается, что власти пытаются сделать все, чтобы не пострадали случайные участники протеста.

Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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