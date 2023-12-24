Протестующие в Белграде пошли на штурм городской администрации
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда, сообщает ТАСС.
Демонстранты пытаются сломать двери администрации. Они разбили окно и начали бросать внутрь камни и пивные банки.
Также протестующие громят камеры видеонаблюдения и используют фаеры.
В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. У резиденции президента Сербии появилась сцена. Протестующие держат в руках флаги Сербии и Евросоюза.
Оппозиция объявила о несогласии с победой правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в городское собрание Белграда. Президент страны Александр Вучич пообещал не допустить захват власти силовым путем, отмечает «Радиоточка НСН».
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