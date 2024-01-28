Глава банка JPMorgan предрек США кризис из-за крупного госдолга
Генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США «движутся к обрыву» из-за стремительного роста государственного долга. Слова главы финансовой организации приводит телеканал Fox News.
По мнению Даймона, США могут столкнуться с кризисом примерно через 10 лет.
«Это обрыв, мы видим обрыв», - заявил банкир.
На начало 2024 года государственный долг США составил $34 триллиона. Министр финансов страны Джанет Йеллен назвала эту сумму «пугающей».
Внешний долг России в новом году составил $326,6 миллиарда С начала 2023 года он снизился на 15%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru