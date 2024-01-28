Глава банка JPMorgan предрек США кризис из-за крупного госдолга

По мнению Даймона, США могут столкнуться с кризисом примерно через 10 лет.

«Это обрыв, мы видим обрыв», - заявил банкир.

На начало 2024 года государственный долг США составил $34 триллиона. Министр финансов страны Джанет Йеллен назвала эту сумму «пугающей».

Внешний долг России в новом году составил $326,6 миллиарда С начала 2023 года он снизился на 15%, передает «Радиоточка НСН».

