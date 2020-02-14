Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Зеле, в настоящее время российская сторона ищет судно, он выразил уверенность, что «они его найдут». Также он добавил, что укладка труб на небольшой глубине не требует «супертехнологий».
Ранее 11 февраля «Газпром» назвал конец 2020 года ожидаемым сроком запуска газопровода «Северный поток-2». Соответствующие даты были указаны в презентации российской компании, которая была обнародована на Дне инвестора в Нью-Йорке.
В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром». Проект направлен на транспортировку газа по Балтийскому морю в обход Украины и удвоение пропускной способности существующей линии.
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