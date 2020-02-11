«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

«Газпром» назвал конец 2020 года ожидаемым сроком запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие даты были указаны в презентации российской компании, которая была обнародована на Дне инвестора в Нью-Йорке.

Накануне заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин выразил уверенность, что прокладка труб для газопровода «Северный поток- 2» будет успешно выполнена, несмотря на возможные новые ограничительные меры в отношении проекта со стороны Вашингтона.

Напомним, сроки завершения проекта «Северный поток 2» были отложены как раз из-за угрозы санкций США. В Вашингтоне пригрозили участникам строительства, и швейцарский подрядчик Allseas, прекратил работы. В Москве заявили, что смогут достроить трубу своими силами за несколько месяцев.

