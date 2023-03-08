Нацразведка США назвала Россию крупнейшей киберугрозой

В документе сказано, что разведка ожидала более высокой киберактивности Москвы на фоне конфликта на Украине. Однако РФ по-прежнему несет самую существенную угрозу Соединенным Штатам, отмечается в докладе.

В нацразведке заявили, что Россия совершенствует возможности для кибершпионажа и атак на объекты критической инфраструктуры. Также Москва занимается «операциями влияния», считают авторы доклада.

Хакеры совершили «сенсационное» количество атак на российские компании, сообщили ранее в компании StormWall. Наиболее пострадавшими стали финансовые, телекоммуникационные и развлекательные организации, передает НСН.

