Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом

По его словам, система сработала по воздушной цели на подлете к населенному пункту. Гладков добавил, что удалось обойтись без пострадавших, однако осколки повредили карету «скорой помощи» и легковой автомобиль.

Ранее российские средства ПВО уничтожили истребитель Су-27 ВСУ в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

