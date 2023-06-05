Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом
5 июня 202315:50
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, система сработала по воздушной цели на подлете к населенному пункту. Гладков добавил, что удалось обойтись без пострадавших, однако осколки повредили карету «скорой помощи» и легковой автомобиль.
Ранее российские средства ПВО уничтожили истребитель Су-27 ВСУ в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru