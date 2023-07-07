Гладков обнародовал сводку об атаках на Белгородскую область

В свою очередь в поселке Разумное (Белгородский район) получил повреждение один многоквартирный дом — в нем выбиты окна. Также повреждены восемь частных домовладений, четыре автомобиля и линии электропередачи.

Село Новопетровка (Валуйский городской округ) также пострадало от артобстрела. Зафиксировано два прилета, один человек погиб.

Ранее Гладков заявил, что около 60 храмов Белгородской митрополии, которые расположены в приграничных с Украиной районах, были частично или полностью разрушены в результате обстрелов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

