Гладков обнародовал сводку об атаках на Белгородскую область
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков разместил в своем Telegram-канале сводку об атаках на область за 6 июля.
В частности, по селу Нехотеевка (Белгородский район) ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов, удалось обойти без пострадавших. Также были сбиты несколько воздушных целей системой ПВО в том же районе.
В свою очередь в поселке Разумное (Белгородский район) получил повреждение один многоквартирный дом — в нем выбиты окна. Также повреждены восемь частных домовладений, четыре автомобиля и линии электропередачи.
Село Новопетровка (Валуйский городской округ) также пострадало от артобстрела. Зафиксировано два прилета, один человек погиб.
Ранее Гладков заявил, что около 60 храмов Белгородской митрополии, которые расположены в приграничных с Украиной районах, были частично или полностью разрушены в результате обстрелов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против ВС РФ
- В Бурятии нашли двух из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке
- Министр иностранных дел Германии Бербок назвала Россию угрозой для Европы
- Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
- Дерипаска: Час расплаты США за санкционный раж становится ближе
- Гладков обнародовал сводку об атаках на Белгородскую область
- Эксперты предупредили о подорожании автомобилей на 5-10% из-за ослабления рубля
- В Симферополе задержали подорвавшего железную дорогу украинского агента
- Марочко: Киев наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях
- Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru