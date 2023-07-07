Гладков обнародовал сводку об атаках на Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков разместил в своем Telegram-канале сводку об атаках на область за 6 июля.

В частности, по селу Нехотеевка (Белгородский район) ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов, удалось обойти без пострадавших. Также были сбиты несколько воздушных целей системой ПВО в том же районе.

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области

В свою очередь в поселке Разумное (Белгородский район) получил повреждение один многоквартирный дом — в нем выбиты окна. Также повреждены восемь частных домовладений, четыре автомобиля и линии электропередачи.

Село Новопетровка (Валуйский городской округ) также пострадало от артобстрела. Зафиксировано два прилета, один человек погиб.

Ранее Гладков заявил, что около 60 храмов Белгородской митрополии, которые расположены в приграничных с Украиной районах, были частично или полностью разрушены в результате обстрелов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ГубернаторБелгородОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры