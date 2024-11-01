В Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара
В результате глобального потепления из архипелага в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, сообщили на сайте Русского географического общества.
Исчезновение острова заметили школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ», сравнившие снимки архипелага Земля Франца-Иосифа с метеорологических спутников.
Руководитель группы, доцент Московского авиационного института и кандидат технических наук Алексей Кучейко отметил, что за островом следили в 2020–2022 годах, а теперь он полностью растаял.
Согласно данным спутниковой съемки, остров образовался из полуострова Месяцев в результате таяния ледника на острове Ева-Лив до 1995 года. На 2015 год его размер составлял 53 га, а в 2024 году его площадь сократилась до 3 га, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам
- В «Юнармии» подтвердили взлом сайта движения
- Суд в Москве в декабре рассмотрит иск к «Самокату» после вспышки ботулизма
- Число погибших в Сербии при обрушении козырька вокзала возросло до 11
- В Госдуму внесли законопроект о сохранении рабочих мест для участников СВО
- Медведев заявил, что отсутствие договоренностей с Западом привело к спецоперации
- СМИ: Электронные сигареты предложили продавать в аптеках по рецептам
- Средства ПВО сбили ракету ВСУ над Орловской областью
- Россияне пожаловались на сбой у крупнейших интернет-провайдеров
- В Минтруда назвали максимальный размер пособия по уходу за ребенком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru