В Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара

В результате глобального потепления из архипелага в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, сообщили на сайте Русского географического общества.

Исчезновение острова заметили школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ», сравнившие снимки архипелага Земля Франца-Иосифа с метеорологических спутников.

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Руководитель группы, доцент Московского авиационного института и кандидат технических наук Алексей Кучейко отметил, что за островом следили в 2020–2022 годах, а теперь он полностью растаял.

Согласно данным спутниковой съемки, остров образовался из полуострова Месяцев в результате таяния ледника на острове Ева-Лив до 1995 года. На 2015 год его размер составлял 53 га, а в 2024 году его площадь сократилась до 3 га, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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