В Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара

Руководитель группы, доцент Московского авиационного института и кандидат технических наук Алексей Кучейко отметил, что за островом следили в 2020–2022 годах, а теперь он полностью растаял.

Согласно данным спутниковой съемки, остров образовался из полуострова Месяцев в результате таяния ледника на острове Ева-Лив до 1995 года. На 2015 год его размер составлял 53 га, а в 2024 году его площадь сократилась до 3 га, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

